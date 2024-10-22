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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama! "16 yıl sonra amacın ne?"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.10.2024 13:01
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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, daha önce Sarı-Lacivertliler'i çalıştırmış olan Arthur Zico’nun meşhur Sevilla maçı hakkında söylediklerine çok sert bir yanıt verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama! "16 yıl sonra amacın ne?"

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, geçmişte birlikte çalıştığı Brezilyalı teknik adam Arthur Zico’nun meşhur Sevilla maçı hakkında söylediklerine cevap verdi. Aziz Yıldırım anlatılan olayın doğru olmadığını ve Zico'nun daha çok etkileşim almak adına ismini bilerek kullandığını ifade etti.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI:

''Bir Youtube kanalında eski teknik direktörümüz Arthur Zico’nun, Sevilla maçımızın devre arasında o dönem kalecimiz olan Volkan Demirel’i oyundan çıkarması talimatı verdiğim yönünde yalan beyanı yer almaktadır. Sevilla maçının devre arasında ben, Mahmut Uslu ve Neşet Yalçın, dönemin Uefa Başkanı Platini ve Genel Sekreter yardımcısı Infantino ile, Şampiyonlar Ligi’ndeki yayın gelirlerimizin arttırılması konusunda bir toplantı yapmakla meşguldük. Devre arasında soyunma odasına gitmedim, Zico’nun söz ettiği gibi bir müdahalem olmadı.''

'BREZİLYALILARA TAVSİYEM...'

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''Böyle bir müdahalede bulunmuş olsaydım bunu açıkça, çekinmeden kamuoyuyla paylaşırdım. Maç bittikten sonra yönetici arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına gittik. Zico’nun bu iddiasını 16 yıl sonra gündeme taşımasındaki amacı nedir? Daha çok etkileşim almak adına ismimi her verdikleri röportajda kullanmayı alışkanlık haline getiren eski Brezilyalılarımıza tavsiyem, bu huylarından ivedilikle vazgeçmeleridir. Bir gün gerekirse ben de kendileriyle ilgili yaşadıklarımı kamuoyuyla paylaştığım takdirde herkes tüm gerçekleri öğrenmiş olur.

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Aziz Yıldırım son dakika fenerbahçe
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