Fenerbahçe, eski Galatasaraylı yıldız ile prensip anlaşmasına vardı! Domenec Torrent döneminde formayı giymişti...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı yönetimi harekete geçirdi. Kaleye yeni bir ismi almak için araştırmalara başlayan sarı-lacivertliler Iñaki Peña'da karar kıldı. Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyu devre arasında bedelsiz bir şekilde alıp, sezon sonunda takıma katmak istiyor.
Fenerbahçe, Altay için teklifini 1 milyon Euro'ya çıkardı. Altay Bayındır cephesi ise bu teklifi düşük bularak sarı-lacivertlilerden bonuslar hariç 2 milyon Euro istedi.
Jorge Jesus, Inaki Pena'yı devre arasında istedi. Transfer döneminde Pena ile ilgili girişimlerine başlayan sarı-lacivertliler en kötü sezon sonunda Pena'yı kadrosuna katacak. Sözleşmesi son senesindeki yıldız oyuncu Barcelona ile sözleşmesini uzatıp kiralık olarak Fenerbahçe'ye imza atacak.