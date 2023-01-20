Fenerbahçe, eski Galatasaraylı yıldız ile prensip anlaşmasına vardı! Domenec Torrent döneminde formayı giymişti...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı yönetimi harekete geçirdi. Kaleye yeni bir ismi almak için araştırmalara başlayan sarı-lacivertliler Iñaki Peña'da karar kıldı. Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyu devre arasında bedelsiz bir şekilde alıp, sezon sonunda takıma katmak istiyor.

ALTAY İLE ANLAŞMA SAĞLANAMIYOR

Fenerbahçe, Altay için teklifini 1 milyon Euro'ya çıkardı. Altay Bayındır cephesi ise bu teklifi düşük bularak sarı-lacivertlilerden bonuslar hariç 2 milyon Euro istedi.

PENA İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Jorge Jesus, Inaki Pena'yı devre arasında istedi. Transfer döneminde Pena ile ilgili girişimlerine başlayan sarı-lacivertliler en kötü sezon sonunda Pena'yı kadrosuna katacak. Sözleşmesi son senesindeki yıldız oyuncu Barcelona ile sözleşmesini uzatıp kiralık olarak Fenerbahçe'ye imza atacak.



