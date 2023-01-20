SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, eski Galatasaraylı yıldız ile prensip anlaşmasına vardı! Domenec Torrent döneminde formayı giymişti...

Fenerbahçe, eski Galatasaraylı yıldız ile prensip anlaşmasına vardı! Domenec Torrent döneminde formayı giymişti...

20.01.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kaleci problemi her geçen gün tırmanıyor. Altay Bayındır ile bir türlü anlaşamayan sarı-lacivertliler arayışlarına başladı. Bu bağlamda eski Galatasaraylı Inaki Pena ve Inaki Pena'nın menajeriyle birlikte görüşen sarı-lacivertliler yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'da Domenec Torrent döneminde Barcelona'dan kiralanan yıldız oyuncu sezon bittikten sonra Barcelona'ya dönmüştü.

Fenerbahçe, eski Galatasaraylı yıldız ile prensip anlaşmasına vardı! Domenec Torrent döneminde formayı giymişti...
Inaki Pena

Inaki Pena

İSP İspanya
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Barcelona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı yönetimi harekete geçirdi. Kaleye yeni bir ismi almak için araştırmalara başlayan sarı-lacivertliler Iñaki Peña'da karar kıldı. Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyu devre arasında bedelsiz bir şekilde alıp, sezon sonunda takıma katmak istiyor.

ALTAY İLE ANLAŞMA SAĞLANAMIYOR

fenerbahce-ye-maliyeti-belli-oldu-altay-bayindir-15564290_3422_m

Fenerbahçe, Altay için teklifini 1 milyon Euro'ya çıkardı. Altay Bayındır cephesi ise bu teklifi düşük bularak sarı-lacivertlilerden bonuslar hariç 2 milyon Euro istedi.

PENA İLE PRENSİP ANLAŞMASI

ae9ac487faa847e28dc02e91ca58d5f2

Jorge Jesus, Inaki Pena'yı devre arasında istedi. Transfer döneminde Pena ile ilgili girişimlerine başlayan sarı-lacivertliler en kötü sezon sonunda Pena'yı kadrosuna katacak. Sözleşmesi son senesindeki yıldız oyuncu Barcelona ile sözleşmesini uzatıp kiralık olarak Fenerbahçe'ye imza atacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler bu kez saha dışı olayla gündemde!Arda Güler bu kez saha dışı olayla gündemde!
Aboubakar konusunda sıcak gelişme!Aboubakar konusunda sıcak gelişme!
Balotelli ile anlaştılar!Balotelli ile anlaştılar!
Anahtar Kelimeler:
Inaki Pena barcelona fenerbahçe galatasaray Domenec Torrent galatasaraylı transfer dönemi sezon erden domenec torre iyet domenec torr domenec to

En Çok Okunan Haberler

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Yüzde 30 değil 18 + 1,5! EYT'lilerin emekli maaş hesabı netleşti

Yüzde 30 değil 18 + 1,5! EYT'lilerin emekli maaş hesabı netleşti

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Ebrar Karakurt yine gündem! Eğer doğruysa...

Ebrar Karakurt yine gündem! Eğer doğruysa...

Fatih Terim'e resmi teklif yapıldı!

Fatih Terim'e resmi teklif yapıldı!

Tarihi maç öncesi herkes bu anı konuşuyor! Ronaldo uyardı, Ramos koşa koşa soyunma odasına gitti

Tarihi maç öncesi herkes bu anı konuşuyor! Ronaldo uyardı, Ramos koşa koşa soyunma odasına gitti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.