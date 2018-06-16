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Fenerbahçe eski yönetici Mahmut Uslu'nun teknesi yandı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü eski genel sekreteri ve asbaşkanı Mahmut Uslu'nun teknesi Bodrum'da yandı. Mahmut Uslu'nun yanan teknesinde ciddi maddi hasar yaşandı.

Fenerbahçe eski yönetici Mahmut Uslu'nun teknesi yandı!

Fenerbahçe Kulübü eski genel sekreteri ve asbaşkanı Mahmut Uslu tatil sırasında büyük şok yaşadı!

Eski F.Bahçeli yöneticinin teknesi Bodrum'da yandı.

Yangında ciddi maddi hasar oluşurken ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının sebeninin araştırıldığı da gelen haberler arasında. (Kaynak : basketfaul)

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mahmut uslu Fenerbahçe

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