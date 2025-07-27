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Fenerbahçe Eusebio Kupası maçında Benfica'ya 3-2 yenilerek kupayı Benfica'ya verdi!

Fenerbahçe, Portekiz kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Benfica ile karşı karşıya geldi. Maçtan 3-2’lik galibiyetle ayrılan Benfica Eusebio Kupası’nın sahibi oldu.

Fenerbahçe Eusebio Kupası maçında Benfica'ya 3-2 yenilerek kupayı Benfica'ya verdi!
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Fenerbahçe, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Eusebio Kupası maçında Benfica ile karşılaştı. Mücadeleye Estádio da Luz Stadyumu ev sahipliği yaparken, maç 3-2 Benfica’nın üstünlüğü ile bitti.

KEREM AKTÜRKOĞLU GOL ATTI

Fenerbahçe Eusebio Kupası maçında Benfica ya 3-2 yenilerek kupayı Benfica ya verdi! 1

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Benfica adına maçın ilk golünü atarken, Fenerbahçe’de Archie Brown kendi kalesine gol atarak skoru 2-0 getirdi. İlk yarının son saniyelerinde gelen İrfan Can Kahveci'nin golü skoru 2-1’e getirdi. İkinci yarıda sarı laciverliler En-Nesry ile eşitliği yakalasa da 81. dakikadaki Araujo'nun golü maçın skorunu tayin etti.

JHON DURAN ÇOK ZORLADI

Fenerbahçe Eusebio Kupası maçında Benfica ya 3-2 yenilerek kupayı Benfica ya verdi! 2

Fenerbahçe’de yeni transfer Jhon Duran ikinci yarıdaki performansıyla göz doldururken, maç içerisinde çektiği bir şut da direkten döndü.

FENERBAHÇE DOLU DİZGİN GİDİYORDU…

Fenerbahçe Eusebio Kupası maçında Benfica ya 3-2 yenilerek kupayı Benfica ya verdi! 3

Sezon öncesi çalışmalarının İstanbul etabında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Portekiz kampındaki hazırlık maçlarında Portimonense'yi 2-1, Leira'yı 2-0, Al-Ittihad'ı ise 4-0 mağlup etmişti. Benfica maçı ile birlikte bu seri bozuldu.

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benfica fenerbahçe hazırlık maçı
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