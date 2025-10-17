SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile iç sahada oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü 1

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü 2

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü 3

Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Wilfried Zaha'dan eski takım arkadaşına flaş yanıt! Wilfried Zaha'dan eski takım arkadaşına flaş yanıt!
Al Ittihad'da şok kararlar! Conceicao üç oyuncuyu kadro dışı bıraktı...Al Ittihad'da şok kararlar! Conceicao üç oyuncuyu kadro dışı bıraktı...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fatih Karagümrük fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.