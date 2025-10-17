Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile iç sahada oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.