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FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇI CANLI İZLE! Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21.09.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı canlı olarak ekrana gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. hafta maçında Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı canlı izleme ekranı ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı canlı yayını için geri sayım devam ediyor. Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. hafta maçında Danimarka ekibini konuk edecek. Bu organizasyona 2. eleme turundan başlayan İsmail Kartal yönetimindeki ekip Zimbru’yu eleyip üçüncü eleme turunda Maribor’u saf dışı bırakmayı başarmıştı. Play-off turunda da Twente’yi yenen sarı lacivertliler adını gruplara taşıdı. Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı bugün (21 Eylül 2023 Perşembe) saat 19.45'te başlayacak.

Maç, Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.

Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçını Macar hakem Gergo Bogar yönetecek. Bogar’ın yardımcılıklarını isr Theodoros Georgiou ve Balazs Szalai üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olarak açıklandı.

FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇI İÇİN HEYECAN DORUKTA

Bu organizasyona 2. eleme turundan başlayan fENERBAHÇE, Zimbru’yu eleyip üçüncü eleme turunda Maribor’u saf dışı bırakmayı başarmıştı. Play-off turunda da Twente’yi yenen sarı lacivertliler adını gruplara taşıdı.

Öte yandan Danimarka ekibi de üçüncü eleme turunda eski adı Steaua București olan FCSB'yi eleyerek play-off turuna yükselmişti. Şimdi gözler Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçına çevrildi.

FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Kent, King, Batshuayi

Nordsjaelland muhtemel 11'i: Hansen, Villadsen, Nagalo, Kian Hansen, Frese, Tverskov, Diomande, Svensson, Osman, Schjeliderup, Ingvartsen

FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇI CANLI TAKİP EKRANI


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