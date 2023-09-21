Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçının hakemi Gergo Bogar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakem Gergo Bogar'ın biyografisi!

Gergo Bogar, Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçında düdük çalacak. Macar hakemin yardımcılıklarını Theodoros Georgiou ve Balazs Szalai üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olarak açıklandı. Bu organizasyona 2. eleme turundan başlayan İsmail Kartal yönetimindeki ekip Zimbru’yu eleyip üçüncü eleme turunda Maribor’u saf dışı bırakmayı başarmıştı. Play-off turunda da Twente’yi yenen sarı lacivertliler adını gruplara taşıdı. Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçının hakemi Gergo Bogar günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Gergo Bogar hakkında merak edilenler...

GERGO BOGAR KİMDİR?

Gergo Bogar 28 Ağustos 1991 yılında Macaristan'da dünyaya geldi.

Lig çıkışı 01 Eylül 2018'dir.

32 yaşındaki hakem Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçını yönetecek.

FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı bugün (21 Eylül 2023 Perşembe) saat 19.45'te başlayacak.

Maç, Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak.

Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.



