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Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, İsviçreli forvet oyuncusu Michael Frey ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, İsviçre Ligi ekiplerinden Zürih’te forma giyen 24 yaşındaki santrfor Michael Frey’i 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, İsviçre’nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrfor Michael Frey’i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Oyuncunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır” ifadelerine yer verildi. Yeni transfer Frey’in bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Michael Frey FC Zürich

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