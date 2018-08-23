Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, İsviçre Ligi ekiplerinden Zürih’te forma giyen 24 yaşındaki santrfor Michael Frey’i 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, İsviçre’nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrfor Michael Frey’i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Oyuncunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır” ifadelerine yer verildi. Yeni transfer Frey’in bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Badou Ndiaye transferinde Fenerbahçe devreye girdi!
Fenerbahçe Michael Frey'i Perşembe günü Türkiye'ye getiriyor!
Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!
Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!
Ronaldo'nun ilk maçını 2.3 milyon tekil kişi izledi!
Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor
Beşiktaş Vagner Love için Göztepe ile anlaştı
Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!
Trabzonspor Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi!
Okuyucu Yorumları 1 yorum