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Fenerbahçe Fernandao kararını verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.05.2018 08:56 | Son Güncelleme

Teknik heyetin devre arası Brezilya’ya göndermediği Sambacı, son haftalardaki performansıyla sınıfı geçti

Fenerbahçe Fernandao kararını verdi

Ocak ayı transfer döneminde adı Cruzieiro ile anılsa da F.Bahçe’de kalan Jose Fernandao, son haftalardaki performansıyla göz doldurdu. O dönem teknik direktör Aykut Kocaman’ın, “Robin van Persie’nin durumu belli değil. O takımdan ayrılırsa Fernandao’ya çok ihtiyacım olacak” raporuyla kadroda tutulan Brezilyalı yıldız, bu sezon Arap atı gibi geç açılsa da geleceğini garanti altına aldı.

Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan ve onun izlerini yavaş yavaş silen Sambacı’nın 2019 yazına kadar sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunuyor. Mevcut teknik heyet ve yönetim oyuncunun bir yıl daha takımda tutulmasını isterken Fernandao’nun ancak çok yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satılması bekleniyor.

Son 2 haftada 3 kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki santrfor, bu sezon süre aldığı 23 maçta 12 gol atıp, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Janssen için kritik süreç

Sezona çok verimli başlasa da daha sonra yaşadığı sakatlık yüzünden yaklaşık 4 ay futbol oynamayan Vincent Janssen’in F.Bahçe’de kalıp kalmayacağı netlik kazanmadı. Tottenham’dan kiralık olarak kadroya katılan genç santforun durumunun seçimden sonra netleşeceği belirtildi. Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi halinde Hollandalı’nın bir yıl daha kiralanması gündemde. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig fernandao

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