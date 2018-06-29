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Fenerbahçe Feyenoord ile hazırlık maçı yapacak!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.06.2018 19:29 | Son Güncelleme

Hollanda Birinci Lig ekiplerinden Feyenoord, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Feyenoord ile hazırlık maçı yapacak!

Hollanda ekibi, internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.

Açıklamada, karşılaşmanın saat 21.00'de başlayacağı taraftarlarla paylaşıldı.

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Fenerbahçe feyenoord

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