Fenerbahçe Filip Novak ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi biten Filip Novak'la ön anlaşma yaptı. Çek futbolcu, serbest bir oyuncu olarak transfer olduğu için 1 milyon Euro imza parası alacak, yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık kontrat üzerine anlaştı.
Trabzonspor aynı süre ve maaş çerçevesinde deneyimli sol beke sözleşme teklif etmişti. Ancak Filip bordo mavililerin geç kaldığını, Fenerbahçe'ye söz verdiğini açıklamıştı.
Çekyalı sol bek, bu sezon bordo - mavili forma ile çıktığı 41 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin en golcü savunmacısı oldu.
(AJANSSPOR)
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