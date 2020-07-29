SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Filip Novak ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe Filip Novak ile anlaştı iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.07.2020 09:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Filip Novak transferini bitirdi. Çekyalı futbolcu sarı-lacivertli kulüpten yıllık 1,5 milyon Euro kazanacak. Tecrübeli futbolcuya ayrıca 1 milyon Euro imza parası ödenecek. Yapılan anlaşma ise 3 yıllık.

Fenerbahçe Filip Novak ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi biten Filip Novak'la ön anlaşma yaptı. Çek futbolcu, serbest bir oyuncu olarak transfer olduğu için 1 milyon Euro imza parası alacak, yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık kontrat üzerine anlaştı.

Trabzonspor aynı süre ve maaş çerçevesinde deneyimli sol beke sözleşme teklif etmişti. Ancak Filip bordo mavililerin geç kaldığını, Fenerbahçe'ye söz verdiğini açıklamıştı.

091

Çekyalı sol bek, bu sezon bordo - mavili forma ile çıktığı 41 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin en golcü savunmacısı oldu.

(AJANSSPOR)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü! İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü!
F.Bahçe'nin teknik direktörü belli oldu!F.Bahçe'nin teknik direktörü belli oldu!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemisi hamlesine AB'den uyarı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

''Küme düşme kaldırılsın''

''Küme düşme kaldırılsın''

Cinsel ilişki yorumuna olay yaratan cevap...

Cinsel ilişki yorumuna olay yaratan cevap...

F.Bahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

F.Bahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Ali Koç müjdeyi verdi! Transferler geliyor...

Ali Koç müjdeyi verdi! Transferler geliyor...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Filip Novak ile anlaştı iddiası

F.Bahçe Novak ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe, Erol Bulut ile her konuda anlaştı!

F.Bahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Ali Koç: Transfer ve teknik direktöre dair her şeyi açıklayacağız!

Ali Koç müjdeyi verdi! Transferler geliyor...

Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılacak olan Elia ile temasta

İstanbul'dan değil, Başakşehir'den ayrılıyor!

Fenerbahçe, Malcolm Thomas ile yollarını ayırdı

F.Bahçe'de flaş ayrılık!

Aziz Yıldırım ve Moussa Sow yemekte bir araya geldi

Aziz Yıldırım ve Moussa Sow ile buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.