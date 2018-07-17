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Fenerbahçe futbolda tüm yetkiyi sportif direktör Damien Comolli'ye verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.07.2018 08:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de başkan ve yöneticilerin tesislere gitme dönemi resmen kapandı.

Fenerbahçe futbolda tüm yetkiyi sportif direktör Damien Comolli'ye verdi

Fenerbahçe'de bir dönem resmen kapandı... Bundan böyle başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel durumlar dışında kimse görmeyecek. Sadece yeni gelecek transfer ve kulüple ilgili olarak yapılacak özel görüşmeler için tesislere gidecek olan yetkililer, tüm yetkiyi kulübün yeni sportif direktörü Damien Comolli'ye verdi.

Önceki gün transfer görüşmeleri yapmak için İsviçre kampından ayrılan ve İstanbul'a dönen Damien Comolli, transfer dönemi resmen bittikten sonra mesaisinin çocuğunu Samandıra'da geçirecek.

Adeta tesislere kapanacak olan Fransız idareci, teknik direktör Phillip Cocu ve yardımcılarının yanı sıra futbolcularda da sorumlu olan tek kişi pozisyonunda olacak. Problemleri yönetim kuruluna yansıtmadan çözmeye çalışacak olan Comilli, acil müdahale gerekmedikçe idarecilerden yardım istemeyecek.

YILDIRIM DÖNEMİNDE İŞLEYİŞ FARKLIYDI

Hatırlanacağı üzere eski başkan Aziz Yıldırım döneminde durum çok farklıydı. Yıldırım, alınan başarısız sonuçların ardından mutlaka tesislere gidip teknik heyet ve futbolcularla toplantı yapardı. Zaman zaman sert yüzünü de gösterir, işleyişe sık sık müdahale ederdi. Son yıllarda kendisi gitmese de asbaşkanlık görevini yürüten kardeşi Ali Yıldırım'ı görevlendirirdi. (VATAN)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri

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