Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta oynanacak

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 8 hafta programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

İkinci yarının ilk hafta karşılaşmaları 29 Ocak'ta başlayacak. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. 27. haftada oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 28 Şubat Pazar günü saat 19.00’da. Süper Lig’de 22-29. haftalar arasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

22. HAFTA

29 Ocak Cuma

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray

30 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor

16.00 Aytemiz Alanyyaspor-DG Sivasspor

16.00 M.Başakşehir-A.Hatayspor

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

31 Ocak Pazar

13.30 BB Erzurumspor-Ankaragücü

16.00 Denizlispor-Göztepe

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

23. HAFTA

2 Şubat Salı

16.00 A.Hatayspor-Fenerbahçe

16.00 HK Kayserispor-A.Alanyaspor

19.00 Galatasaray-M.Başakşehir

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa