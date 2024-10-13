Fenerbahçe - Galatasaray derbisi biter bitmez hakemin yanına gitti... Kısa süreliğine ortalık karıştı! Taraftarlar tepki gösterdi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele sarı - lacivertlilerin 82-73 üstünlüğü ile bitti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet sezona 2'de 2 ile başladı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise parkeden ilk kez mağlup ayrılmış oldu.

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Mücadelenin sona ermesiyle birlikte kısa süreliğine tansiyonlar yükseldi. Maç sonunda hakemin yanına giden Galatasaray'ın başantrenörü Ekrem Memnun kararlara yönelik tepkisini dile getirdi.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Ekrem Memnun'un tepkileri sonrası Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda kısa süreli gerginlik yaşandı. Fenerbahçe Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş ile Ekrem Memnun arasında da bir diyalog gerçekleşti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe Opet Genel Menajeri Nalan Ramazanoğlu ile Sarı-Lacivertliler'in teknik ekibi, Ekrem Memnun ve ekibi arasında diyalog devam ederken, salondaki taraftarlar da Galatasaray cephesine tepki gösterdi.