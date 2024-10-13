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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi biter bitmez hakemin yanına gitti... Kısa süreliğine ortalık karıştı! Taraftarlar tepki gösterdi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.10.2024 22:43
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Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Opet'in, sahasında ağırladığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 82-73 mağlup ettiği karşılaşmanın sonunda tansiyonlar yükseldi. Galatasaray'ın başantrenörü Ekrem Memnun, maç sonunda hakemlere tepki gösterirken saha içerisinde kısa süreliğine ortalık karıştı. İşte detaylar...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele sarı - lacivertlilerin 82-73 üstünlüğü ile bitti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet sezona 2'de 2 ile başladı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise parkeden ilk kez mağlup ayrılmış oldu.

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

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Mücadelenin sona ermesiyle birlikte kısa süreliğine tansiyonlar yükseldi. Maç sonunda hakemin yanına giden Galatasaray'ın başantrenörü Ekrem Memnun kararlara yönelik tepkisini dile getirdi.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

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Ekrem Memnun'un tepkileri sonrası Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda kısa süreli gerginlik yaşandı. Fenerbahçe Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş ile Ekrem Memnun arasında da bir diyalog gerçekleşti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

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Fenerbahçe Opet Genel Menajeri Nalan Ramazanoğlu ile Sarı-Lacivertliler'in teknik ekibi, Ekrem Memnun ve ekibi arasında diyalog devam ederken, salondaki taraftarlar da Galatasaray cephesine tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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