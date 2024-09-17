Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hafta içinden başladı! Sarı-kırmızılılardan göndermeli video

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hafta içinden başladı. Sneijder ve Hagi gibi isimlerinin tişörtlerini satışa çıkartan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

"FENER AĞLAMA" BESTESİ

Galatasaraylı taraftarların bestelediği "Fener Ağlama" bestesinin yer aldığı videoda yer alan Sneijder, "Hayatım boyunca her şeyi kazandım ama bu formayı üzerimde taşımak bu asla unutmayacağım bir şey." dedi.

FENERBAHÇE'Yİ SEVİYOR

Sneijder, Galatasaray kariyerinde Fenerbahçe derbilerinde 3 gol atma başarısı gösterdi. Nisan 2014'te Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçtaki tek golü kaydeden Sneijder, takımına galibiyeti getirmişti. Ekim 2014'teki 2-1'lik maçta da 2 gol atan Sneijder, yine takımına 3 puanı getirmişti.