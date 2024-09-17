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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hafta içinden başladı! Sarı-kırmızılılardan göndermeli video

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.09.2024 15:15
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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın hafta sonunda karşı karşıya geleceği derbi öncesi maç sosyal medyada şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, Sneijder ve Hagi isimlerinin Legends serisi kapsamında özel tişörtleri satışa sundu. Sneijder'in tanıtım videosunda Fenerbahçe'ye gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hafta içinden başladı! Sarı-kırmızılılardan göndermeli video

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hafta içinden başladı. Sneijder ve Hagi gibi isimlerinin tişörtlerini satışa çıkartan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

"FENER AĞLAMA" BESTESİ

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Galatasaraylı taraftarların bestelediği "Fener Ağlama" bestesinin yer aldığı videoda yer alan Sneijder, "Hayatım boyunca her şeyi kazandım ama bu formayı üzerimde taşımak bu asla unutmayacağım bir şey." dedi.

FENERBAHÇE'Yİ SEVİYOR

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Sneijder, Galatasaray kariyerinde Fenerbahçe derbilerinde 3 gol atma başarısı gösterdi. Nisan 2014'te Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçtaki tek golü kaydeden Sneijder, takımına galibiyeti getirmişti. Ekim 2014'teki 2-1'lik maçta da 2 gol atan Sneijder, yine takımına 3 puanı getirmişti.

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fenerbahçe galatasaray sneijder
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