Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 31-35. hafta programları ilan edildi. Bun göre ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Merakla beklenen derbi, 10 Nisan 2022 Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Maçın kanalı belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

Spor Toto Süper Lig 31-35. hafta programları ise şöyle oldu:

31. hafta:



2 Nisan 2022 Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Sivasspor

16.00 Altay-Antalyaspor

16.00 Kayserispor-Fenerbahçe

20.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük

3 Nisan 2022 Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK

16.00 Alanyaspor-Çaykur Rizespor

16.00 Konyaspor-Göztepe

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş

4 Nisan 2022 Pazartesi:



20.30 Hatayspor-Adana Demirspor

20.30 Başakşehir FK-Yeni Malatyaspor

32. hafta:



8 Nisan 2022 Cuma



20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor

9 Nisan 2022 Cumartesi:



13.30 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor

16.00 Göztepe-Kayserispor

20.30 Beşiktaş-Alanyaspor

10 Nisan 2022 Pazar:



13.30 Yeni Malatyaspor-Giresunspor

16.00 Adana Demirspor-Altay

16.00 Sivasspor-Başakşehir FK

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray

11 Nisan 2022 Pazartesi:



20.30 Antalyaspor-Hatayspor

