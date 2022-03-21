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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda?

21.03.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca futbolsever tarafından ilgiyle takip edilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi merak edilen konuların başında geliyor. Başta iki takımın taraftarları olmak üzere birçok futbolsever, TFF'nin açıklamış olduğu derbi tarihini öğrenmek istiyor. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 31-35. hafta programları ilan edildi. Bun göre ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Merakla beklenen derbi, 10 Nisan 2022 Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Maçın kanalı belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

Spor Toto Süper Lig 31-35. hafta programları ise şöyle oldu:

31. hafta:

2 Nisan 2022 Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Sivasspor
16.00 Altay-Antalyaspor
16.00 Kayserispor-Fenerbahçe
20.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük

3 Nisan 2022 Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK
16.00 Alanyaspor-Çaykur Rizespor
16.00 Konyaspor-Göztepe
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş

4 Nisan 2022 Pazartesi:

20.30 Hatayspor-Adana Demirspor
20.30 Başakşehir FK-Yeni Malatyaspor

32. hafta:

8 Nisan 2022 Cuma

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor

9 Nisan 2022 Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor
16.00 Göztepe-Kayserispor
20.30 Beşiktaş-Alanyaspor

10 Nisan 2022 Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Giresunspor
16.00 Adana Demirspor-Altay
16.00 Sivasspor-Başakşehir FK
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray

11 Nisan 2022 Pazartesi:

20.30 Antalyaspor-Hatayspor

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