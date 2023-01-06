Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi nefesler tutuldu! Herkes ekran başında olacak...

Yayıncı kuruluş beIN MEDIA GROUP’un yeni dijital içerik platformu TOD TV yayın hayatına başladı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kesintisiz yayınlayacak TOD, derbinin nabzını internet üzerinde tutacak.
Kadıköy'e lider giden Galatasaray'ın ezeli rakibine liderliği kaptırmamak için mücadele edeceği karşılaşma izleyenlerin adeta nefesini kesecek. Fenerbahçe ise Galatasaray'ı mağlup ederek liderlik koltuğunu geri almak isteyecek. Bu dev mücadele TOD ekranlarında canlı yayınlanacak.
Sadece spor içeriklerinin değil, birçok dizi,film ve belgeselin de yer aldığı dijital platform, üyelerine 7 gün 24 saat bu hizmeti verecek. TOD sadece bilgisayar ve telefonda değil; ayrıca Apple TV, Android TV ve Smart TV’lerden de erişilebilir durumda...