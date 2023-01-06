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Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi nefesler tutuldu! Herkes ekran başında olacak...

06.01.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yayın hayatına yeni başlayan dijital platformu TOD TV Türkiye, Spor Toto Süper Lig maçlarını canlı yayınlıyor. 8 Ocak Pazar akşamı Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadeleyi dijital platformlar üzerinden canlı yayınlayacak TOD, derbinin nabzını tutacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi nefesler tutuldu! Herkes ekran başında olacak...

Yayıncı kuruluş beIN MEDIA GROUP’un yeni dijital içerik platformu TOD TV yayın hayatına başladı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kesintisiz yayınlayacak TOD, derbinin nabzını internet üzerinde tutacak.

DERBİ İKİ TAKIM İÇİN DE ÇOK KRİTİK

Kadıköy'e lider giden Galatasaray'ın ezeli rakibine liderliği kaptırmamak için mücadele edeceği karşılaşma izleyenlerin adeta nefesini kesecek. Fenerbahçe ise Galatasaray'ı mağlup ederek liderlik koltuğunu geri almak isteyecek. Bu dev mücadele TOD ekranlarında canlı yayınlanacak.

SADECE FUTBOL DEĞİL! BİRÇOK İÇERİK MEVCUT

Sadece spor içeriklerinin değil, birçok dizi,film ve belgeselin de yer aldığı dijital platform, üyelerine 7 gün 24 saat bu hizmeti verecek. TOD sadece bilgisayar ve telefonda değil; ayrıca Apple TV, Android TV ve Smart TV’lerden de erişilebilir durumda...

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