Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ortalık karıştı!

Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendirecek Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi öncesi Levent Tüzemen'den çarpıcı ifadeler geldi.

"YASİN KOL! SKANDAL!"

"Yasin Kol kim ya! Bu ülkede Yasin Kol yönetiyorsa, bunu UEFA ve FIFA'nın bunu protesto etmesi lazım. Türkiye'de, FIFA kokartı takmış bir tane maçı yönetecek hakemi yok mu ya! Allah aşkına! Bir de buna destek veren eski hakemler var. Duruşu varmış, ne duruşu varmış! Siz MHK başkanı olsanız, atar mısınız sahaya? Bırakın burada TFF'ye yakalalık yapmayı! Yasin Kol kim ya! Yasin Kol'un Fenerbahçe - Galatasaray gibi bir dünya derbisini yönetmesi skandaldır!"

"TFF'DE ADALET YOK"

"Disiplin Kurulu'na bir şey soracağım. Bu maç Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmasa, bu cezayı verirlerdi. Eğer Fenerbahçe'nin bundan sonra oynayacağı takım, daha az güçlü bir kadro olsaydı, bu cezayı verirlerdi. Bu hareketin derbi öncesine gelmesi böyle bir kararı engelledi. Başka olsaydı, çok daha rahat hareket ederlerdi. TFF'nin, kurumlarının verdiği kararın çok adaletli olduğunu düşünmüyorum."

"GALATASARAY TIKANDI"

"Galatasaray'ın kadro derinliği konusunda tıkandığı noktaya geldiğini görüyorum. Buraya Şampiyonlar Ligi kadrosu ile geldim, Okan Hoca oyuna bir kişi aldı. O da zorunlu. Jakobs çıktı ve Arda girdi. O da kırmızı kart gördü, oyundan atıldı. Ondan sonraki hepsi genç çocuklar. Bunlar bu kadroya girmeyecekse, neden burada yer alıyorlar? O zaman iki oyuncu koyarsın, biter. Oynatamayacağın oyuncuları kadroya almanın hiç kimseye bir faydası yok."

"HİÇ Mİ BİR OYUNCU YARATAMIYORSUNUZ?"

"Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, 3 senedir şampiyon olan bir takımın sağ bekinin olmamasını şaşkınlıkla izliyorum. U19'da, U21'de sağ bek oynayacak biri yok mu? Aramıyorsunuz, bulmuyorsunuz. Hiç mi bir oyuncu yaratamıyorsunuz?"