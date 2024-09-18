Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iddaa oranları belli oldu! İşte favori...

Süper Lig'in 6. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. 6. hafta mücadelesinde ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

FAVORİ FENERBAHÇE

Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala iddaa oranları da belli oldu. Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında derbide 1.86 oranla favori gösterildi. Beraberliğe 3.16, Galatasaray galibiyetine ise 2.95 oran verildi.

Derbide 2.5 gol alt için 2.13, 2.5 gol üst için 1.39 oran belirlendi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.