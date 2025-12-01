SPOR

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sürpriz konuk! O da tribünde olacak

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun, Türkiye ile oynanacak kritik play-off yarı finali öncesi Kadıköy’deki Fenerbahçe–Galatasaray derbisini tribünden izleyeceği öğrenildi.

Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya olurken, karşılaşmaya kısa süre kala Mircea Lucescu’dan da bir hamle geldi.

Deneyimli teknik adam, Türk oyuncuları daha yakından gözlemlemek için bugün oynanacak FenerbahçeGalatasaray derbisini tribünden takip edeceği öğrenildi.

ROMANYA BASINI KARARI DUYURDU

Romanya’dan GSP’nin aktardığı haberde, Lucescu’nun derbiyi yerinde izlemesinin nedeni detaylandırılırken, “Lucescu, her iki takımın milli oyuncularının Süper Lig'de lider olmak için maksimum performanslarını sergilemek zorunda kalacakları heyecanlı bir derbi maçını yerinde izleyecek.” ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli çalıştırıcının bu kritik maçta özellikle milli futbolcuların form durumuna odaklanacağı belirtiliyor.

KURA ÇEKİMİNE KATILMAYACAK

Lucescu’nun gündemindeki bir diğer konu ise Dünya Kupası grup kura çekimi. 5 Aralık’ta Washington’da düzenlenecek olan kura çekimine teknik direktörün katılmayacağı açıklandı. Nedeni ise 80 yaşındaki Lucescu’nun yaşadığı kalça problemi ve İstanbul – Washington arasındaki uzun 12 saatlik uçuşa çıkmak istememesi.

KARŞILAŞMA 26 MART’TA

A Milli Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile 26 Mart’ta sahasında karşılaşacak. Kritik maç öncesi iki ekip de hazırlıklarına devam ederken, Lucescu’nun Türkiye’deki derbi ziyareti, mücadeleye verilen önemin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

