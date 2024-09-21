Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala sürpriz Mauro Icardi gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne olacak. Haftanın maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

SÜRPRİZ ICARDI GELİŞMESİ

Galatasaray cephesinde ise maça saatler kala Arjantinli golcü Mauro Icardi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

KAFİLEYE KATILDI

Sakatlığını atlatan ve İstanbul'a dönen Mauro Icardi'nin derbide yer alıp almayacağı merakla bekleniyordu. Arjantinli yıldız, Kadıköy'e hareket eden sarı-kırmızılı kafilede yer aldı.