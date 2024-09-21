SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala sürpriz Mauro Icardi gelişmesi!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala sürpriz Mauro Icardi gelişmesi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.09.2024 18:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 6. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne oluyor. Haftanın mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev maçta oynayıp oynayamayacağı merak edilen Mauro Icardi için maçın başlamasına kısa bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala sürpriz Mauro Icardi gelişmesi!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne olacak. Haftanın maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

SÜRPRİZ ICARDI GELİŞMESİ

1129133954844d5ba2efd0a49e4d7e4d

Galatasaray cephesinde ise maça saatler kala Arjantinli golcü Mauro Icardi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

KAFİLEYE KATILDI

Screenshot_9

Sakatlığını atlatan ve İstanbul'a dönen Mauro Icardi'nin derbide yer alıp almayacağı merakla bekleniyordu. Arjantinli yıldız, Kadıköy'e hareket eden sarı-kırmızılı kafilede yer aldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Derbi Sakatlık fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Sapık polis bir ili ayağa kaldırdı

Sapık polis bir ili ayağa kaldırdı

Milletvekilinin çakarlı lüks aracından suç makineleri çıktı

Milletvekilinin çakarlı lüks aracından suç makineleri çıktı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj var! ''Başarılar''

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj var! ''Başarılar''

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11'ler netleşti

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11'ler netleşti

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi 2 oyuncu kadroda yer almayacak!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi 2 oyuncu kadroda yer almayacak!

''Ahlak ilkelerime aykırı olduğu için ayrılıyorum"

''Ahlak ilkelerime aykırı olduğu için ayrılıyorum"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.