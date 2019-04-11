Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakem şöyle:
12 NİSAN CUMA
20:30 Bursaspor - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)
13 NİSAN CUMARTESİ
16:00 Çaykur Rizespor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
16:00 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor ( Zorbay Küçük)
19:00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)
14 NİSAN PAZAR
13:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü (Halis Özkahya)
16:00 Antalyaspor - Kasımpaşa (Abdulkadir Bitigen)
16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Çınar)
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ali Palabıyık)
15 NİSAN PAZARTESİ
20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Akhisarspor (Suat Arslanboğa)*
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