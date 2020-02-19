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Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.02.2020 11:45 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek. Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını ise Fırat Aydınus yönetecek.

İŞTE SÜPER LİG'İN 23. HAFTASINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER:

21 ŞUBAT CUMA

20.00 DG.Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 ŞUBAT PAZAR

13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

24 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

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Fenerbahçe Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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