Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakemi açıklandı.

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.

Atilla Karaoğlan geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında 4-0 kazandığı maçı da yönetmişti. Karaoğlan ayrıca; 29. haftada "Galatasaray-Beşiktaş" ve 23. haftada "Galatasaray-Trabzonspor" maçlarında da düdük çaldı.



