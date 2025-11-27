Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı...

FEDERASYON DUYURDU!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig'de haftanın hakemleri şu şekilde:

Yarın:

20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Cihan Aydın

17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar:

17.00 Antalyaspor - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol