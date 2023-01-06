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Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler için olay iddia! Fenerbahçe taraftarları yeniden gündeme getirdi...

06.01.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Hakemin açıklanmasının ardından Fenerbahçe taraftarları, Sinan Engin'in geçmişte ortaya attığı iddiasını paylaşmaya başladı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler için olay iddia! Fenerbahçe taraftarları yeniden gündeme getirdi...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.

HALİL UMUT MELER İDDİASI

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Sinan Engin'in geçmiş yayınlarında ortaya attığı Halil Umut Meler'in Galatasaraylı olduğu iddiası ise yeniden gündeme geldi. Sinan Engin, canlı yayında okuduğu bir mesajda, "Halil Umut Meler Galatasaraylıdır. Hem de kombinesini alıp stadyuma giderdi. Kütayha Dumlupınar Üniversitesi'nde en yakın arkadaşıyla Galatasaray maçlarına giderdi.

Özellikle Fenerbahçeli taraftarların yeniden gündeme getirdiği o anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ BU MAÇI YÖNETTİ

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Halil Umut Meler, daha önce iki kez Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde görev aldı.

21/11/21 Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

23/02/20 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray


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