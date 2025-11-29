SPOR

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin şifresini buldular! Bunu yapan takım 30 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 1 Aralık Pazartesi günü yapacakları derbiyle Kadıköy’de 64. kez karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iki takım arasında yaşanan ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin şifresini buldular! Bunu yapan takım 30 yıldır yenilmiyor
Emre Şen

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbilerde ilginç bir istatistik ortaya çıktı. İki takım arasında oynanan maçlarda ilk golü atan takımın 30 yıldır büyük bir avantaj sağladığı ortaya çıktı.

30 YILDA İLK GOLÜ ATAN TARAF NEREDEYSE HİÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin şifresini buldular! Bunu yapan takım 30 yıldır yenilmiyor 1

Son 30 yılda Fenerbahçe-Galatasaray 64 maça çıktı. İlk golü atan takım yalnızca 5 kez yenildi. Galatasaray, ilk golü attığı 15 maçın tamamını kazanırken, Fenerbahçe öne geçtiği 25 maçtan sadece birinde puan kaybetti.

GALATASARAY İLK GOLÜ BULDUĞU MAÇLARDA ZORLANMIYOR

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin şifresini buldular! Bunu yapan takım 30 yıldır yenilmiyor 2

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig’de öne geçtiği hiçbir karşılaşmada puan bırakmadı. Galatasaray, ilk golü attığı 8 mücadelenin tamamını kazanırken, skor avantajını ele geçiremediği 5 maçta ise yalnızca 2 galibiyet çıkartabildi.

FENERBAHÇE, SKORU AÇTIĞI MAÇLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KAZANDI

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin şifresini buldular! Bunu yapan takım 30 yıldır yenilmiyor 3

Fenerbahçe de ligde öne geçtiği müsabakalarda yüksek bir başarı oranı yakaladı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 8 kez ilk golü atarken bu maçların 7’sini galibiyetle tamamladı. Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Kayserispor engelini aşan Kanarya, yalnızca Kasımpaşa karşısında puan kaybetti.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
En Çok Aranan Haberler

