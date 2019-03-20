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Fenerbahçe -Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Fenerbahçe -Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Duyurulan 27-31 hafta programlarına göre; 28. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Ligin 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi ise 5 Mayıs Pazar saat 19.00 olarak belirlendi.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray kadıköy

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