Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Bülent Yıldırım oldu

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak.

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19.00’da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak.

Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin VAR hakemi ise Bülent Yıldırım oldu.