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Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi, Rasim Ozan Kütahyalı bayıldı!

11.04.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesi, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sarı - lacivertlilerin galibiyeti sonrasında ünlü spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında baygınlık geçirdi ve sedyeyle dışarı çıkarıldı.

Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi, Rasim Ozan Kütahyalı bayıldı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne oldu. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından spor kamuoyunda yaşananlar olay yarattı. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayındaki hareketi ise gündem oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Beyaz TV’de canlı yayınlanan Beyaz Futbol programında ilginç bir olay yaşandı.

CANLI YAYINDA BAYILDI

Baygınlık

Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'nin zaferi sonrasında canlı yayında baygınlık geçirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Rasim

Kütahyalı’nın baygınlık geçirmesinin ardından hazır bekleyen beyaz önlüklü iki kişinin stüdyoya girmesi ve ünlü yorumcuyu stüdyodan dışarı çıkarması sosyal medyada gündem oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı, yaşanan bu olayın ardından stüdyoya geri döndü ve programa devam etti.

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