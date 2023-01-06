Fenerbahçe Galatasaray maç bileti fiyatları 2023: Fenerbahçe Galatasaray derbi biletleri ne kadar, ne zaman çıkacak?

Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak gibi soruların yanıtı, Spor Toto Süper Lig 18. haftasında oynanacak derbiyi Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndan izlemek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. "Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Fenerbahçe Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Biletler dün saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet) satışa çıkarıldı.

Bugün saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine 1 adet olmak üzere satışa çıkarılan biletlerin genel satışı için tarih bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLETLERİNİN GENEL SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Galatasaray maçı biletlerinin genel satışı 7 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL

Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNE SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR ALINMAYACAK

Fenerbahçe Galatasaray derbisine ilişkin alınan İl Güvenlik Kurulu kararı üzerine Galatasaray taraftarları maça alınmayacak.

İl Güvenlik Kurulu kararı üzerine Galatasaray taraftarlarının tribündeki yerini alamayacağı maçta; yalnızca Fenerbahçe taraftarları olacak.

Bu sebeple rakip takımın koltukları Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacak.

