Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları!

Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri, yakın süreçte ev sahibi ekibin belirlediği koltuk sayısı ile satışa çıkacak. Biletler Passo.com.tr ve stadyum gişelerinden satın alınabilecek. Ayrıca hafta sonuna kadar satışta yer alacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Heyecanla takip edilen Süper Lig'in 32'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı misafir edecek. 10 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, en geç 6 Nisan Çarşamba günü erişime açılması beklenmekte. Biletler erişime açıldığında bilet fiyatları ve diğer detaylara sayfamızda yer vereceğiz.

Avrupa arenasında bu sezon başarılı sonuçlar elde etmiş olan Galatasaray zorlu Barcelona eşleşmesinde kılpayı olarak turu rakibine kaptırmıştı. Derbiden galibiyetle dönmek isteyen sarı kırmızılı takım Karagümrük’ü 2-0 mağlup ederek biraz da olsun moral depolamıştı. Ev sahibi takım olan sarı lacivert Fenerbahçe ise son 3 maçında 3 galibiyet alarak Galatasaray maçı öncesinde formda olduğunu göstermişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın karşı karşıya gelecekleri lig mücadelesi 10 Nisan 2022 Pazar günü gerçekleşecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

10 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Futbolseverler ise karşılaşmayı Bein Sports ekranlarından canlı yayın ile izleyebilecekler.

