Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı büyük derbi öncesi her iki takım da bu kritik maçı kazanıp 3 puanı almayı hedefliyor. Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. İşte derbi ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler... FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Futbolseverler tarafından maçın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 6 Şubat Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. İki takımın taraftarları için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Galatasaray'ın 34 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Altay Bayındır ve Galatasaray'da 10. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak. FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? 6 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan derbiyi takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle taraftarlar tarafından derbi saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Maç saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek. 6 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak olan maç için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı olarak beIN Sports 1'de naklen yayınlanacak. MAÇIN HAKEMİ Heyecanla beklenen karşılaşma Ülker Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı derbide Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.