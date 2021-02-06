Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı büyük derbi öncesi her iki takım da bu kritik maçı kazanıp 3 puanı almayı hedefliyor. Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. İşte derbi ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...
Futbolseverler tarafından maçın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 6 Şubat Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. İki takımın taraftarları için nefesler tutuldu.
Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Galatasaray'ın 34 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Altay Bayındır ve Galatasaray'da 10. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.
6 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan derbiyi takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle taraftarlar tarafından derbi saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Maç saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.
6 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak olan maç için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı olarak beIN Sports 1'de naklen yayınlanacak.
Heyecanla beklenen karşılaşma Ülker Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı derbide Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor. Fenerbahçe ile yaptığı 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Söz konusu dönemde sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile yaptığı 11 derbinin ise 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 7 derbiden de yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile son dönemde yaptığı derbilerde golsüz beraberlik ön plana çıkıyor.
Futbol tutkunları derbinin muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Fenerbahçe muhtemel 11’inde Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel ve Thiam bulunuyor. Galatasaray'ın muhtemel 11’inde ise Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo), Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed yer alıyor.
Son dönemde taraftarına derbi galibiyeti hediye etmekte zorlanan Galatasaray'ın tek tesellisi, Fenerbahçe deplasmanında alınan tarihi galibiyet oldu. Geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu akşam Galatasaray ile yapacakları derbiyle ilgili, "Umarım Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek ve hakem hatalarını konuşmayacağımız bir maç olur. İnşallah Fenerbahçe maçı kazanır." dedi. Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli futbol takımının bu akşam sahasında Galatasaray ile yapacağı derbiye ilişkin görüşlerini aktaran başkan Koç, "Önemli maç. Lider çıkacağız ve inşallah lider bitireceğiz. Her sene 6 derbi var. Bu da onlardan biri. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz, ne de kaybedince şampiyonluk şansınız yok oluyor. Derbilerin keyfi başka oluyor. Sakatlıklarımız talihsiz bir anda geldi ama bununla beraber kadro derinliğimiz... Sezon başında alternatifli bir kadro kurmuştuk. İnşallah onun meyvelerini yarınki maçta toplarız. Umarım Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek, hakem hatalarını konuşmayacağımız ve sadece futbolu konuşacağımız bir maç olur. İnşallah Fenerbahçe maçı kazanır." ifadelerini kullandı. Ali Koç, sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun durumuyla ilgili bir soruya, "Onu doktorlar bilir" cevabını verdi.
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