SPOR

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.11.2018 20:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Galatasaray ile yarın oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı ve kampa girdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman tamamladı.

Erwin Koeman yönetimindeki idman saat 18.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 gruba ayrılan oyuncuların dar alanda gerçekleştirdikleri top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Onur Başar: 'Galatasaray galibiyetini kutlamak için sabırsızlanıyoruz'Onur Başar: 'Galatasaray galibiyetini kutlamak için sabırsızlanıyoruz'
Ozan Tufan nakit parası olmayınca kız arkadaşından para istediOzan Tufan nakit parası olmayınca kız arkadaşından para istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray Spor Toto Süper Lig derbi

En Çok Okunan Haberler

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Kaptan Hasan Ali Kaldırım önerdi, Ali Koç Hooijdonk’a teklif yaptı...

Kaptan Hasan Ali Kaldırım önerdi, Ali Koç Hooijdonk’a teklif yaptı...

Senad Ok: Fenerbahçe'de gelecek sezon planı Abdullah Avcı

Senad Ok: Fenerbahçe'de gelecek sezon planı Abdullah Avcı

Gökhan Töre'nin futbol hayatı tehlikede

Gökhan Töre'nin futbol hayatı tehlikede

Ozan Tufan nakit parası olmayınca kız arkadaşından para istedi

Ozan Tufan nakit parası olmayınca kız arkadaşından para istedi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi

Onur Başar: 'Galatasaray galibiyetini kutlamak için sabırsızlanıyoruz'

Onur Başar: 'Galatasaray galibiyetini kutlamak için sabırsızlanıyoruz'

Ozan Tufan nakit parası olmayınca kız arkadaşından para istedi

Ozan Tufan nakit parası olmayınca kız arkadaşından para istedi

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine 11 milyon TL prim!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine 11 milyon TL prim!

Fenerbahçe Gürol Demirezen ile profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Gürol Demirezen ile profesyonel sözleşme imzaladı

Senad Ok: Fenerbahçe'de gelecek sezon planı Abdullah Avcı

Senad Ok: Fenerbahçe'de gelecek sezon planı Abdullah Avcı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.