Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman tamamladı.
Erwin Koeman yönetimindeki idman saat 18.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 gruba ayrılan oyuncuların dar alanda gerçekleştirdikleri top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
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