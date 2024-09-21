Fenerbahçe-Galatasaray maçının nabzını tuttuk! 30 binden fazla futbolsever katıldı... İşte anket sonuçları

Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Haftanın maçında ezeli rakiplerden Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da mutlak galibiyet isterken Mynet olarak maç öncesi derbinin nabzını tuttuk.
'Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır?', 'Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kim gol atar?' ve 'Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahanın yıldızı kim olur?' sorularını 30 binden fazla futbolsever yanıtlarken, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.