Fenerbahçe-Galatasaray maçının nabzını tuttuk! 30 binden fazla futbolsever katıldı... İşte anket sonuçları

Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Haftanın maçında ezeli rakiplerden Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da mutlak galibiyet isterken Mynet olarak maç öncesi derbinin nabzını tuttuk.

'Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır?', 'Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kim gol atar?' ve 'Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahanın yıldızı kim olur?' sorularını 30 binden fazla futbolsever yanıtlarken, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

İŞTE ANKET SONUÇLARI...

Sizce Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır? Fenerbahçe kazanır 45.6% (9045 oy) Berabere biter 11.2% (2220 oy) Galatasaray kazanır 43.2% (8580 oy)

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kim gol atar? En-Nesyri 12.8% (1287 oy) Osimhen 46.8% (4708 oy) Icardi 6.3% (632 oy) Dzeko 20.9% (2103 oy) Batshuayi 6.4% (639 oy) Tadic 6.8% (688 oy)