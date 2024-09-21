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  4. Fenerbahçe-Galatasaray maçının nabzını tuttuk! 30 binden fazla futbolsever katıldı... İşte anket sonuçları

Fenerbahçe-Galatasaray maçının nabzını tuttuk! 30 binden fazla futbolsever katıldı... İşte anket sonuçları

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.09.2024 17:19
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin heyecanı futbolseverleri sararken karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Mynet olarak derbinin nabzını tuttuk. İşte detaylar...

Fenerbahçe-Galatasaray maçının nabzını tuttuk! 30 binden fazla futbolsever katıldı... İşte anket sonuçları

Süper Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Haftanın maçında ezeli rakiplerden Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da mutlak galibiyet isterken Mynet olarak maç öncesi derbinin nabzını tuttuk.

'Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır?', 'Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kim gol atar?' ve 'Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahanın yıldızı kim olur?' sorularını 30 binden fazla futbolsever yanıtlarken, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

İŞTE ANKET SONUÇLARI...

Sizce Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır?

Sizce Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır?
Fenerbahçe kazanır
45.6% (9045 oy)
Berabere biter
11.2% (2220 oy)
Galatasaray kazanır
43.2% (8580 oy)

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kim gol atar?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kim gol atar?
En-Nesyri
12.8% (1287 oy)
Osimhen
46.8% (4708 oy)
Icardi
6.3% (632 oy)
Dzeko
20.9% (2103 oy)
Batshuayi
6.4% (639 oy)
Tadic
6.8% (688 oy)

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahanın yıldızı kim olur?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahanın yıldızı kim olur?
TADIC
MERTENS
OSIMHEN
DZEKO
SZYMANSKI
BARIŞ ALPER YILMAZ
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Süper Lig son dakika anket fenerbahçe galatasaray
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