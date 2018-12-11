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6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.12.2018 19:21 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor'u çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un, ligin 15. hafta müsabakalarındaki disiplin ihlalleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray'ın talimatlara aykırı hareketler, Fenerbahçe'nin ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler gerekçeleriyle disipline sevk edildiği aktarıldı.

Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye gönderildiği, Evkur Yeni Malatyaspor'un ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevk edildiği vurgulandı.

Öte yandan, Bursasporlu futbolcu Allano Brendon De Souza Lima'nın sosyal medya hesabından, Atiker Konyaspor idarecisi Recep Çınar'ın ise basına yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.

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