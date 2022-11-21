Fenerbahçe, Galatasaray ve Barcelona aynı yıldızın peşinde! Transfer yarışı başka bir boyut kazandı...

Futbolseverler; Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın heyecanını yaşarken, kulüpler de transfer çalışmalarını hızlandırdı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adayları arasında gösterilen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hücum hattına takviye yapmak istediği öne sürülmüştü. İstanbul'un sarı - lacivertlileri ile sarı - kırmızılılarını karşı karşıya getiren yarışa İspanya La Liga devi Barcelona da dahil oldu. İşte detaylar...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un kaptanı ve golcüsü Moussa Dembele'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

FENERBAHÇE, PEDRO'NUN YERİNE DÜŞÜNÜYOR

Sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun performansından memnun olmayan Fenerbahçe'nin hücum hattında soru işareti yaratmayacak bir forvet transferi yapmak istediği ve Moussa Dembele ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

GALATASARAY MASADA

Öte yandan Haris Seferovic'ten istediği verimi alamayan Galatasaray'ın da Dembele için masada olduğu ve oyuncunun menajerine şartları sorduğu öğrenilmişti.

BARCELONA DA DAHİL OLDU

İki ezeli rakibin transfer savaşına İspanya La Liga ekibi Barcelona da dahil oldu. Memphis Depay ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Katalan devinin Moussa Dembele'yi kadroya katarak Robert Lewandowski'ye alternatif oluşturmak istediği kaydedildi.

