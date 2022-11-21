SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Fenerbahçe, Galatasaray ve Barcelona aynı yıldızın peşinde! Transfer yarışı başka bir boyut kazandı...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Barcelona aynı yıldızın peşinde! Transfer yarışı başka bir boyut kazandı...

21.11.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liglere Dünya Kupası arasının verilmesiyle birlikte kulüpler transfer çalışmalarına başladı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan santrfor oyuncusu Moussa Dembele için bir süredir yarış halindeydi. İki ekibin kapışmasına İspanyol devi Barcelona da dahil oldu. F.Bahçe'nin Joao Pedro'dan, G.Saray'ın ise Haris Seferovic'ten memnun olmaması nedeniyle bu transferi gerçekleştirmek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Barcelona aynı yıldızın peşinde! Transfer yarışı başka bir boyut kazandı...

Futbolseverler; Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın heyecanını yaşarken, kulüpler de transfer çalışmalarını hızlandırdı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adayları arasında gösterilen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hücum hattına takviye yapmak istediği öne sürülmüştü. İstanbul'un sarı - lacivertlileri ile sarı - kırmızılılarını karşı karşıya getiren yarışa İspanya La Liga devi Barcelona da dahil oldu. İşte detaylar...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

FJPi0l1XIAI-D9B

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un kaptanı ve golcüsü Moussa Dembele'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

FENERBAHÇE, PEDRO'NUN YERİNE DÜŞÜNÜYOR

FJpxbYAXMAUnqkk

Sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun performansından memnun olmayan Fenerbahçe'nin hücum hattında soru işareti yaratmayacak bir forvet transferi yapmak istediği ve Moussa Dembele ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

GALATASARAY MASADA

FRtEpeoWQAApf-9

Öte yandan Haris Seferovic'ten istediği verimi alamayan Galatasaray'ın da Dembele için masada olduğu ve oyuncunun menajerine şartları sorduğu öğrenilmişti.

BARCELONA DA DAHİL OLDU

FTTkvYWXsAElL14

İki ezeli rakibin transfer savaşına İspanya La Liga ekibi Barcelona da dahil oldu. Memphis Depay ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Katalan devinin Moussa Dembele'yi kadroya katarak Robert Lewandowski'ye alternatif oluşturmak istediği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hıncal Uluç hayatını kaybetti!Hıncal Uluç hayatını kaybetti!
Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'
Cüneyt Çakır, dünya futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor! UEFA'dan onay çıktıCüneyt Çakır, dünya futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor! UEFA'dan onay çıktı
Anahtar Kelimeler:
transfer Moussa Dembele barcelona fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

'Fenerbahçe'den yılın transferi!' Her şey Jorge Jesus'a bağlı!

'Fenerbahçe'den yılın transferi!' Her şey Jorge Jesus'a bağlı!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Barcelona'nın kaptanı, Galatasaray'ın hedefinde!

Barcelona'nın kaptanı, Galatasaray'ın hedefinde!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.