Fenerbahçe galibiyeti Galatasaray'a yaramadı! Dikkat çeken istatistik...

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Eryaman Stadı'da oynanan maçta rakibine 1-0 kaybetti. Galatasaray, kaç maçtır kazanamıyor? İşte yanıtı...

8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray'ın Süper Lig'de maç kazanamama sayısı her geçen gün artıyor. Fatih Terim ve öğrencileri ligde oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü görmedi.

ATTIĞININ 2 KATINI YEDİ

Son 8 haftada 4 beraberlik 4 de yenilgi alan sarı-kırmızılılar, kalesinde 16 gol gördü. Aslan, rakip ağları ise 8 kez havalandırabildi.

DERBİ SONRASI ÇÖKÜŞ

Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de yenen Galatasaray derbi zaferinin ardından oynadığı 9 maçtan 1 galibiyet çıkarmış oldu.

Galatasaray, ligde kazanamadığı son 8 maç şu şekilde:

2-2 Sivasspor

0-0 Beşiktaş

0-2 Rizespor

3-3 Gaziantep FK

1-1 Başakşehir

1-3 Trabzonspor

1-4 Aytemiz Alanyaspor

0-1 Ankaragücü

