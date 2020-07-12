Fenerbahçe galibiyeti Galatasaray'a yaramadı! Dikkat çeken istatistik...

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Eryaman Stadı'da oynanan maçta rakibine 1-0 kaybetti. Galatasaray, kaç maçtır kazanamıyor? İşte yanıtı...
Şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray'ın Süper Lig'de maç kazanamama sayısı her geçen gün artıyor. Fatih Terim ve öğrencileri ligde oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü görmedi.
Son 8 haftada 4 beraberlik 4 de yenilgi alan sarı-kırmızılılar, kalesinde 16 gol gördü. Aslan, rakip ağları ise 8 kez havalandırabildi.
Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de yenen Galatasaray derbi zaferinin ardından oynadığı 9 maçtan 1 galibiyet çıkarmış oldu.
Galatasaray, ligde kazanamadığı son 8 maç şu şekilde:
2-2 Sivasspor
0-0 Beşiktaş
0-2 Rizespor
3-3 Gaziantep FK
1-1 Başakşehir
1-3 Trabzonspor
1-4 Aytemiz Alanyaspor
0-1 Ankaragücü
Terim'den imalı açıklama: Kulüplerin kasası dolacak
Fatih Terim'den olay itiraf! ''Kriz devam edecek''
Merih Demiral müjdesi
F.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha!
Trabzonspor'da yıldız isim için kiralama formülü
Filip Novak transfer kararını verdi
Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi
Beşiktaş'ta sağ bek genç yıldız
52 yıllık Türk kulübü başkansız kaldı!
Arda Turan'a Almanya'dan talip var
Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası
TFF'nin kararı sonrası ligden çekildiler!
Okuyucu Yorumları 3 yorum