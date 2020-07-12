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Fenerbahçe galibiyeti Galatasaray'a yaramadı! Dikkat çeken istatistik...

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.07.2020 20:46 | Son Güncelleme

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte kötü gidişatını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ligde son 8 maçını kazanamadı. Ayrıca Fenerbahçe derbisinde alınan tarihi galibiyetten sonra Galatasaray, bekleneni veremedi.

Fenerbahçe galibiyeti Galatasaray'a yaramadı! Dikkat çeken istatistik...

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Eryaman Stadı'da oynanan maçta rakibine 1-0 kaybetti. Galatasaray, kaç maçtır kazanamıyor? İşte yanıtı...

8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray'ın Süper Lig'de maç kazanamama sayısı her geçen gün artıyor. Fatih Terim ve öğrencileri ligde oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü görmedi.

ATTIĞININ 2 KATINI YEDİ

Son 8 haftada 4 beraberlik 4 de yenilgi alan sarı-kırmızılılar, kalesinde 16 gol gördü. Aslan, rakip ağları ise 8 kez havalandırabildi.

DERBİ SONRASI ÇÖKÜŞ

Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de yenen Galatasaray derbi zaferinin ardından oynadığı 9 maçtan 1 galibiyet çıkarmış oldu.

Galatasaray, ligde kazanamadığı son 8 maç şu şekilde:

2-2 Sivasspor
0-0 Beşiktaş
0-2 Rizespor
3-3 Gaziantep FK
1-1 Başakşehir
1-3 Trabzonspor
1-4 Aytemiz Alanyaspor
0-1 Ankaragücü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Artık bitti çakma yaratık
paralara yazık oldu
Haydi yollayın Fatih Terim'i. Yılda 18 Milyon TL alıyor. Bir de tazminatını verin yollayı.
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