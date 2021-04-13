Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sırasında Olcan Adın'dan olay paylaşım

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutundu. Sarı-Lacivertlilerin ilk golünü atan Mert Hakan Yandaş, gol sevincini İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan ile kahve içerek kutladı. Maç 0-0 devam ederken Gaziantep FK'nin attığı gol, faul gerekçesiyle iptal edilirken eski futbolcu Olcan Adın'ın pozisyona verdiği tepki gündem oldu.

GAZİANTEP'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Sarı lacivertlilere konuk olan Gaziantep FK, maçın ilk devresinde golü bulsa da hakem Mete Kalkavan'ın kararı sonrası geçerlilik kazanmadı. Mete Kalkavan son vuruş öncesinde Djilobodji'nin Szalai'ye faul yaptığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

İPTAL EDİLEN GOLE OLCAN ADIN'DAN TEPKİ

Bu pozisyon sosyal medyada yankı bulurken eski futbolcu Olcan Adın, yaptığı paylaşımda, "Bu kadar olmaz ama ayıptır, günahtır, emeğe yazıktır. Vicdanınız sızlasın." sözleriyle hakem kararına tepki gösterdi.

"ŞEY Mİ DOSTUM, 3'Ü 1 ARADA"

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan ile kahve içme sevinciyle kutladı. Mert Hakan maç sonu yaptığı paylaşımda gol sevincine "Şey mi dostum? 3'ü 1 arada" notunu düştü.



