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Fenerbahçe genç futbolcu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.05.2020 13:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'in transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor’da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek’in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır. 21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


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