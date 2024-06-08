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Fenerbahçe Genel Kurulu'nda olay çıktı! Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.06.2024 11:18
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan divan başkanlığı seçimini gayri demokratik bulduğunu belirterek kurulu terk etti.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu’nda devam ediyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 01.01.2023-31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023-29.02.2024 mali dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu’nu okuduğu esnada başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu listesinde yer alan isimler tribünden sahaya inerek konuşmanın gerçekleştirildiği alana yürüdü.

"SEN ORADA SEÇİLMEDEN OTURDUN”

Başkan Ali Koç ve yönetiminde yer alan isimlerle tokalaşan Yıldırım, ardından konuşmanın yaptığı kürsüye geldi. Genel Kurul Divan Başkanlığına seçilen Vefa Küçük, Aziz Yıldırım’a “Benden söz almanız gerekmektedir” deyince, Yıldırım, “Ben alırım. Sen orada seçilmeden oturdun” şeklinde cevap verdi. Konuşmaların sürmesinin ardından Küçük, “Kürsü işgal edilmiştir, kürsüyü boşaltacağız. Aziz Başkan kürsüye kadar geldiğine göre kendisine 30 saniye konuşma hakkı tanıyalım, zaten başkan adayı olarak konuşacak” dedi.

Bu sözlerin ardından kısa bir açıklama yapan Yıldırım, “Burada Fenerbahçe’ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz ancak yapılan seçim gayri demokratik bir seçimdir. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen kalabilir isteyen ayrılır, hepinize teşekkür ederim” diyerek kürsüden indi ve arkadaşlarıyla birlikte stadı terk etti.

AZİZ YILDIRIM VE EKİBİNDEN OYLAMAYA İTİRAZ

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Yönetici Fethi Pekin, Olağan Seçimli Genel Kurul’da Divan Başkanlığı için Vefa Küçük’ün oylanmasının ardından “İkinci oylamaya gerek kalmadı” ifadesini kullandı ve ardından ikinci oylamayı da gerçekleştirdi. Oylama sonucunda oyların eşit olduğu ve seçimin oldu bittiye getirildiği yönünde Aziz Yıldırım kanadından itiraz geldi. Avukat Savaş Adalet, oylamaya itirazda bulundu ve itiraz dilekçesini Fethi Pekin'e sundu.

ALİ KOÇ TARTIŞMA YAŞADI

Ali Koç, tribündeki bir kongre üyesiyle tartışma yaşadı.

AZİZ YILDIRIM'IN SEÇİM SAYFASI PAYLAŞTI

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Aziz Yıldırım'ın seçim sayfası: "Kongrede demokrasiye darbe! Oldu bitti ile divan seçildi"

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
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