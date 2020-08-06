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Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ü açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.08.2020 16:03 | Son Güncelleme

Mert Hakan Yandaş transferini açıklayan Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferini de duyurdu. Eski formasını öpen Gönül, transferini "Her yarım kalan hikaye mutlu sonu hak eder" sözleriyle taraftarına açıkladı. 4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formasına kavuşan Gönül’ün, yeni sezonda da 77 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ü açıkladı

Fenebahçe, Gökhan Gönül transferini de resmen açıkladı. Saat 15.00 sularında stada gelen Gönül, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle son görüşmeleri yaptıktan sonra 4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

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Gönül, kendisi için hazırlanan özel videoda, Fenerbahçe’nin Benfica maçında giydiği ve saha içinde yaşadığı korkunç sakatlık sonrası sakladığı 77 numaralı formayı önce öptü. Ardından da Mert Hakan Yandaş gibi 12 numaralı yeni sezon formasını giydi.

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