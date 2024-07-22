SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Yıldız oyuncu, Mourinho'nun telefonu sonrası teklifi kabul etti

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Yıldız oyuncu, Mourinho'nun telefonu sonrası teklifi kabul etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.07.2024 18:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe, Sevilla'yı da ikna etti.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Yıldız oyuncu, Mourinho'nun telefonu sonrası teklifi kabul etti

Fenerbahçe, En-Nesyri transferini bitirdi. Jose Mourinho'nun telefonu sonrası sarı-lacivertlilerin teklifini kabul eden yıldız oyuncu valizlerini topladı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

18+7 MİLYON EURO

Youssef-En-Nesyri-Sevilla

İspanyol basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon Euro bonservis ödeyecek. 18 milyon Euro'nun yanında 7 milyon Euro da bonus maddeleri yer alacak.

4 YILLIK İMZA

9b974d0de8984d3fa61a2b2b8e6b3cc2

Fenerbahçe, Faslı oyuncuyla 4 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Tesislerdeki eşyalarını toplayanEn-Nesyri, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yıldız oyuncunun 2 gün içinde sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı!Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe sevilla
En Çok Okunan Haberler
Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul, Balıkesir, Ayvalık, İzmir'de de hissedildi

Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul, Balıkesir, Ayvalık, İzmir'de de hissedildi

Barış Alper imzayı attı, eşyalarını toplamak için Türkiye'ye geldi!

Barış Alper imzayı attı, eşyalarını toplamak için Türkiye'ye geldi!

Yeni evlenmişlerdi! Eve gelen ilk su faturasını görünce şoke oldular

Yeni evlenmişlerdi! Eve gelen ilk su faturasını görünce şoke oldular

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor!

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor!

F.Bahçe'ye geleli 5 gün olmuştu! Yeni transfer sakatlandı, Lugano maçında yok

F.Bahçe'ye geleli 5 gün olmuştu! Yeni transfer sakatlandı, Lugano maçında yok

Geçen sene G.Saray'daydı! Futbolu bıraktı...

Geçen sene G.Saray'daydı! Futbolu bıraktı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.