Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Yıldız oyuncu, Mourinho'nun telefonu sonrası teklifi kabul etti

Fenerbahçe, En-Nesyri transferini bitirdi. Jose Mourinho'nun telefonu sonrası sarı-lacivertlilerin teklifini kabul eden yıldız oyuncu valizlerini topladı.

18+7 MİLYON EURO

İspanyol basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon Euro bonservis ödeyecek. 18 milyon Euro'nun yanında 7 milyon Euro da bonus maddeleri yer alacak.

4 YILLIK İMZA

Fenerbahçe, Faslı oyuncuyla 4 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Tesislerdeki eşyalarını toplayanEn-Nesyri, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yıldız oyuncunun 2 gün içinde sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.