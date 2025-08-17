SPOR

Fenerbahçe Göztepe deplasmanından puan kaybıyla döndü! Volkan Demirel Mourinho'yu eleştirdi...

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Volkan Demirel, Now Tv’de Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Demirel’in, Jose Mourinho eleştirileri sosyal medyayı yıktı.

Burak Kavuncu
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Volkan Demirel NOW Spor'da Göztepe-Fenerbahçe maçını yorumladı. İşte açıklamaları…

‘‘PENALTIYI ATACAK KİŞİ…’’

Fenerbahçe Göztepe deplasmanından puan kaybıyla döndü! Volkan Demirel Mourinho yu eleştirdi... 1

Volkan Demirel, "Talisca geldiği günden bu yana fiziksel olarak hazır değil. Penaltı atmaya bile hazır değil. Geçen sezon en azından penaltı ve duran top atıyordu. Bir de ben her zaman şunu savunuyorum; sonradan giren oyuncuya penaltı attırmak yanlış. Cenk Tosun pozisyonda akıl koydu ve penaltıyı aldı ama orada penaltıyı atacak kişi Talisca mıydı tartışırız" dedi.

‘‘BU BENİ RAHATSIZ EDİYOR’’

Fenerbahçe Göztepe deplasmanından puan kaybıyla döndü! Volkan Demirel Mourinho yu eleştirdi... 2

Teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuna yaptığı müdahaleleri eleştiren Demirel, "Göztepe 10 kişi kaldığı an Mourinho'nun defanstan oyuncu çıkarıp hemen ön tarafa takviyelerle oyunu ele alabilirdi, ben ona üzülüyorum. Yoksa Göztepe deplasmanı kolay bir deplasman değil. İyi bir takımla iyi bir seyirci önünde oynuyorsunuz. Ben 0-0'a kabulüm ama 60'ta oyuncu atıldıktan sonra bir şeyler göstermeliydi. Sen 70-72'ye kadar oyuncu değiştirmiyorsun. Rakip eksik kalmasına rağmen 10 dakika senden daha çok topa sahip oluyorsa bu beni rahatsız ediyor" diye konuştu.

KEHANETİ TUTTU!

Fenerbahçe Göztepe deplasmanından puan kaybıyla döndü! Volkan Demirel Mourinho yu eleştirdi... 3

Talisca'nın penaltıyı kaçıracağını tahmin ettiğini aktaran Volkan Demirel, "Sen 90+'da penaltı kazanıyorsun sen sahada hazır olan, vücut ısısı yükselmiş adama attır. Talisca'nın topa gelişinden belli. Ne dedim atmadan önce? Kaçırabilir dedim. Oyuna yeni girmiş, sakatlıktan yeni çıkmış. Belki o topa vururken adalesindeki problemi düşünüyordur" şeklinde konuştu.

*Volkan Demirel'in sözleri ve fotoğrafı Now Tv'de yayınlanan Efsane Futbol programından alınmıştır.

