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Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda?

16.04.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Göztepe maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında Sarı-Kırmızılılar ile karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen maç öncesi futbolseverler Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Göztepe maçı Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. hafta karşılaşması için nefesler tutuldu. Peki Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda? Karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlayacak.

Fenerbahçe - Göztepe maçı 16 Nisan Cumrtesi (bugün) saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Volkan Narinç ile Candaş Elbil üstlenecek.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Göztepe maçı 16 Nisan Cumartesi (bugün) saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, 15 Aaralık 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Yasin Kol, Trabzon Bölgesi hakemlerindendir. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk defa 2019 yılının mayıs ayında Süper Lig'de 4. hakem olarak görev almıştır.

34 yaşındaki hakem Yasin Kol, Trabzonludur. Yasin Kol, 2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe
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