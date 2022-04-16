YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından

Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından

16.04.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas: - "Böyle zor bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan, maçı kazanamazsın"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, ilk yarıda kaçırdıkları pozisyonlar sebebiyle mağlup olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tomas, istemedikleri puanlar kaybettiklerini belirtti.

Kornerden gol yedikten sonra oyunun kontrolünü ele aldıklarını dile getiren Tomas, "Böyle zor bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan, maçı kazanamazsın. Orada gol atsaydık bambaşka maç olacaktı. İlk yarı öne geçebilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Kırmızı karttan sonra penaltı oldu ve orada gardımız düştü." ifadelerini kullandı.

Tomas, matematiksel olarak küme düşmediklerini ve mücadeleyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GoStudent, yapay zeka teknolojisi ile öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimi ölçüyorGoStudent, yapay zeka teknolojisi ile öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimi ölçüyor
"Malatya'daki ceza infaz kurumunda Kur'an-ı Kerim'lerin toplatıldığı" iddiası"Malatya'daki ceza infaz kurumunda Kur'an-ı Kerim'lerin toplatıldığı" iddiası
Eşeğin ısırdığı çocuğa boyun bölgesindeki dokudan göz kapağı yapıldıEşeğin ısırdığı çocuğa boyun bölgesindeki dokudan göz kapağı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Göztepe

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Nisan Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:14
Öğle
13:09
İkindi
16:53
Akşam
19:53
Yatsı
21:20
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Ölüm tehditleri alıyor! “Cinselliğin ruhani boyutunu...”

Ölüm tehditleri alıyor! “Cinselliğin ruhani boyutunu...”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.