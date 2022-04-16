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Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından

16.04.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: - "Taraftarlarımızın desteğinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Kazandığımız için mutluyum" - "Hedefimiz sezonu en güzel, en iyi, Fenerbahçe'ye layık bir yerde bitirmek"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Galatasaray derbisinden sonra rehavetten çekindiklerini belirtti.

Oyuncularıyla rehavete girmemeleri konusunda konuştuğunu aktaran Kartal, "Maça çok coşkulu başladık ve golü de erken bulduk. Sonra istemediğimiz bir sakatlık oldu ve bazı istemediğimiz değişiklikler yapmak zorunda kaldık. İlk yarının son 10-15 dakikası oyunumuzun temposu düştü. Son bölümde rakip 2-3 şut attı. Yüzde yüz gol pozisyonları da vardı. Bu gerçekle yüzleşmemiz lazım. İkinci yarıya iyi başladık. 2-3 hamle değişikliği yaptım. Son haftalarda bazı oyuncularımda yıpranma vardı. 2-3 oyuncu değişince takımın enerjisini yükselttik ve 2. golü bulduk. Taraftarlarımızın desteğinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Kazandığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Futbolcularının ağır antrenman temposunu kabul ettiğini ve zamanla bundan keyif aldığını anlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Benim içim neyse dışım da o. Rol yapamam, yalan konuşamam. Oyuncularımla bazen arkadaş, bazen antrenör, bazen de baba oğul gibiyim. Antrenmanlarımızın seviyesi çok yüksektir. Oyuncularım bunu kabul ettiler. Bir sistemden başka bir sisteme geçmek kolay değildir. Zamana ihtiyacımız vardı. Sonuçlarla da oyuncularımızın öz güveni arttı. Taraftarlarımız da bu yükselen performansı görünce enerji kattı."

Taraftarlara kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Kartal, "Taraftarlarımızın bana gösterdiği teveccühten dolayı onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Taraftarlar varsa biz varız, yoksa biz hiçiz. Onları mutlu etmek için, başarı için buradayız. Bu futbolu daha fazla geliştirmeli, onları daha fazla mutlu etmeliyiz. Bunlar da zaman içerisinde olabilecek şeyler. Bizim hedefimiz maç maç düşünmek. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz sezonu en güzel, en iyi, Fenerbahçe'ye layık bir yerde bitirmek." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Kartal, Arda'ya penaltı sırasında Crespo ile haber yolladığını ve penaltıyı atmasını istediğini de sözlerine ekledi.

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