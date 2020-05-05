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Fenerbahçe gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.05.2020 17:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde çalışmalarına gruplar halinde devam etti.

Fenerbahçe gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde 4'erli gruplar halinde tesislere gelen sarı-lacivertli futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi futbolculara ve tesislerdeki görevli personele korona virüs testi PCR yapıldı.

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