Fenerbahçe gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde 4'erli gruplar halinde tesislere gelen sarı-lacivertli futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenman öncesi futbolculara ve tesislerdeki görevli personele korona virüs testi PCR yapıldı.
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