Fenerbahçe, Guardiola'nın gözbebeğini transfer ediyor! Mourinho tek telefonla ikna etti

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Fenerbahçe sürpriz bir kaleci hamlesiyle gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Manchester City'nin Alman kalecisi Stefan Ortega Moreno için girişimlere başladığı öne sürüldü.

EDERSON TAKIMDA KALIYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, Ederson'un takımda kalması ve Manchester City'nin Burnley'den James Trafford'u transfer etmesiyle birlikte takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Sky Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig'den de bazı kulüpler Ortega ile ilgileniyor.

GUARDIOLA'NIN EN SEVDİĞİ OYUNCULARDANDI

Jose Mourinho'nun Ortega ile telefonda görüşerek kısa süre içinde oyuncuyu ikna ettiği öğrenildi. Guardiola'nın en güvendiği kalecilerden biri olan Ortega'nın transferi için pazarlıklar başladı.