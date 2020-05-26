Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertli takım, akşam antrenmanına koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 4 takım halinde dar alanda bitiricilik çalışması üzerinde durdu. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 31 Mayıs'a kadar Riva'da sürdürecek.
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